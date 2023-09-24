رابطة مصنعي السيارات: شركات عالمية كثيرة تتفاوض مع الدولة للتصنيع داخل مصر

أشاد المهندس خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، بقرار مجلس الوزراء بشأن منح الرخصة الذهبية لإقامة مصنع سيارات وأتوبيسات كهربائية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، قائلا إن القرار يعد خطوة حقيقة نحو بداية توطين صناعة السيارات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن صناعة بطارية السيارة يمثل 60 % من مراحل تصنيع السيارة الكهربائية، موضحا أن إصدار الرخصة الذهبية ساهمت كثيرا في إزالة العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح أن توطين صناعة السيارات في مصر من شأنه زيادة الفرص التصديرية للخارج وتحقيق إيرادات من العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى إسهام انضمام مصر إلى تحالف مجموعة دول بريكس الاقتصادية في إحداث تبادل تجاري كبير خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لاستيعاب جميع الاستثمارات الصناعية الجديدة، مشيرا إلى تفاوض عدد كبير من شركات السيارات العالمية مع الدولة؛ لبدء صناعة السيارات الكهربائية وتصديرها للشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

ولفت إلى استهداف الحكومة الوصول إلى عدد 3 الأف محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، معقبا: «عندنا شركات عالمية كثيرة طلبت التصنيع في مصر، لكن الموضوع مسألة وقت من أجل تسوية أوضاع الطاقة والشحن وتوافر العملة الصعبة».