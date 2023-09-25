ماكرون يقرر سحب القوات الفرنسية من النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إنهاء التعاون العسكري مع النيجر، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

وأكد ماكرون أن "فرنسا قررت إعادة السفير الفرنسي في نيامي إلى باريس الأسبوع المقبل، ومغادرة القوات الفرنسية، نهاية العام"، مشيرا إلى أن "النيجر لم تعد دولة ترغب في محاربة الإرهاب"، وذلك حسب قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في النيجر، في وقت سابق اليوم، منع الطائرات الفرنسية من عبور مجال البلاد الجوي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ووفق رسالة نشرت على موقع وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا، فإن "المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول الخطوط الجوية الفرنسية".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، أعلن أمس السبت، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمشاركة فرنسا، منع ممثلي النيجر من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة، ووصفوه بأنه تدخل في الشئون الداخلية للدولة.

يذكر أن النيجر شهدت، في يوليو الماضي، انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد بازوم، أدى إلى عزله وسيطرة المجلس العسكري على السلطة في البلاد، وإعلان فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، أحداث الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.