مقاتلات روسية تستهدف مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك بـ4 ضربات جوية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات تابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 جايجر في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.

وأضافت أنه قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.

وأكدت وزارة الدفاع أن أفراد مجموعة "الغرب" دمروا للقوات دبابتين "ليوبارد"، ومدفعين "هاوتزر" عيار 152 ملم "2 إيه 65 مستا-بي" وطاقم هاون في مناطق ستيلماخوفكا، كرينيتشكي، بيشانوي، بتروبافلوفسك.

وكشفت الوزارة عن خسائر العدو خلال العملية والتي بلغت أكثر من مجموعة من القوات الأوكرانية، واثنين من الشاحنات الصغيرة ، وطائرة بدون طيار.