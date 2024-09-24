مطار بيروت يعلن إلغاء ما يزيد عن 30 رحلة من وإلى لبنان

أعلن مطار بيروت إلغاء أكثر من 30 رحلة من وإلى لبنان اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لما أفادته جريدة «النهار» اللبنانية، في خبر عاجل لها، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، أمس الاثنين، إن شركات طيران أجنبية وعربية علقت رحلاتها من مطار بيروت.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن إيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

وجاء القرار، بحسب بيان للهيئة، الاثنين، حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ومحلياً.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء، أنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.

وقالت شركة الطيران الوطنية القطرية في بيان إنه «نظرا للوضع القائم في لبنان، علّقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 سبتمبر»