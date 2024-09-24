حزب الله يعلن عن شن هجوم صاروخي ضد قواعد عسكرية إسرائيلية

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أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية فجر اليوم الثلاثاء عن شن هجوم صاروخي استهدف قواعد عسكرية اسرائيلية في مناطق شمالي فلسطين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

ونقلت قناة "المنار" التابعة لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية عن الاعلام الحربي أن "مجاهدي المقاومة قصفوا مطار مجيدو العسكري 3 مرات غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2".

وفي بيان آخر، تم الإعلان عن قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ "فادي 2".