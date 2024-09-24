أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن غارات إسرائيلية وقعت على بلدات كفررمان والطيبة وأطراف تولين وزوطر وزفتا والغازية جنوبي لبنان.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على مجدل سلم والمصيلح وزوطر الغربية جنوبي لبنان، وعلى بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وفي وقت سابق، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت انفجاراً جديداً، اليوم الثلاثاء، والذي جاء جراء غارة إسرائيلية استهدفت تحديدا منطقة الغبيري.

بعد ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ غارة بشكل محدد في منطقة بيروت، حيث زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ محاولة اغتيال لقيادي رفيع في بيروت، لكن دون أن تتضح النتائج بعد.

من جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن 6 شهداء و15 مصابا سقطوا في الغارة الإسرائيلية على الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلن وزير التربية اللبناني تمديد إقفال المدارس والجامعات حتى نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية التصعيد الإسرائيلي الجديد على لبنان.