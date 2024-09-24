محافظ جنوب سيناء: البدء الفوري في تنفيذ توجيهات الرئيس لدعم خطط التنمية بخمس قطاعات



قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بدعم وتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء، والتي ترتكز على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها المحافظة، وذلك خلال لقاء اليوم بحضور الدكتور مصطفى، مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأشار محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية جرى استعراض تقسيم محافظة جنوب سيناء إلى خمسة قطاعات رئيسية، لكل منها طابعها الخاص ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، وهم قطاع شرم الشيخ- دهب، وهو مركز سياحي عالمي يهدف إلى تعزيز مكانة مدينة شرم الشيخ ومدينة دهب كوجهتين مميزتين للسياحة العالمية، وقطاع أبوزنيمة – أبورديس، ويعد هذا القطاع مركزًا تعدينيًا وصناعيًا، وتوجد مساعٍ لتطوير الصناعات التعدينية وتعزيز الفرص الاستثمارية به.

وتابع: "وقطاع الطور - سانت كاترين، ويركز هذا القطاع على التراث العالمي والثقافي، حيث يتضمن مشروع "التجلي الأعظم" الذي يهدف إلى تحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية ذات طابع ثقافي وديني مميز على مستوى العالم، وقطاع نويبع - طابا، ويهدف إلى أن يكون مركزًا تجاريًا لوجستيًا ومنفذًا دوليًا، مع التركيز على تطوير حركة التجارة البينية وتعزيز البنية التحتية اللوجستية، وقطاع رأس سدر الذي يمثل البوابة الداخلية للمحافظة ومركز السياحة الداخلية، ويسعى إلى دعم وتنمية السياحة الداخلية، وتعزيز التواصل بين جنوب سيناء والمحافظات الأخرى".

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن الرئيس وجه بالبدء الفوري في تنفيذ الاستراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة في كل القطاعات، مع التركيز على دعم وتمكين الشباب، وذلك عقب اطلاعه على رسائل مصورة من عدد من رواد الأعمال في نويبع ودهب.

وأضاف أن الرئيس وجه بالاهتمام بجميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها على حد سواء، وأن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

وأكد المحافظ، أن مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، يسعى إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، ويحظى باهتمام بالغ ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع من قبل الرئيس، تمهيدًا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية.