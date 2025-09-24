منظمة العفو الدولية تدعو الدول لحماية أسطول الصمود العالمي بعد استهدافه بالمسيرات

أكدت منظمة العفو الدولية – فرع فرنسا، أن على الدول حماية المشاركين في "أسطول الصمود" العالمي الهادف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت المنظمة في بيان لها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، أن الأسطول تعرض الليلة الماضية لهجوم عبر طائرات مسيّرة، مؤكدة أن: "هذا التهديد لا يمكن قبوله".

وشدد البيان على ضرورة أن توفر الدول الحماية للأشخاص الموجودين على متن سفن الأسطول، مشيرا إلى أنهم يقومون بدور محوري في مواجهة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، في ظل تقاعس الدول عن التحرك.

وأكدت المنظمة أن "تحرك هذا التحالف الإنساني المدني مشروع تماما بموجب القانون الدولي".

وكانت مجموعة "المسيرة إلى غزة – اليونان" أعلنت ببيان في وقت سابق، أن الهجوم وقع قرابة الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، واستهدف 8 قوارب عبر استخدام مسيّرات ألقت قنابل صوتية ومواد كيميائية وأجهزة تشويش إلكترونية.

وأوضحت أن القوارب تعرضت لأضرار طفيفة، لكنها شددت على أن "الأسطول يواصل طريقه بعزيمة وإصرار"، فيما تلتزم إسرائيل الصمت، وهي التي هددت مرارا بمنع الأسطول من وصول غزة.

وسبق أن مارست إسرائيل - القوة القائمة باحتلال فلسطين - القرصنة ضد سفن سابقة أبحرت فرادى نحو غزة، إذ استولت عليها، ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

ومنذ أيام، تبحر عشرات السفن ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار نحو قطاع غزة، وهي تحمل مساعدات إنسانية، لاسيما مستلزمات طبية لقطاع غزة.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.



