مصادر إسرائيلية: 19 مصابًا في انفجار المسيرة بإيلات

أفادت مصادر طبيّة إسرائيلية، بإصابة 19 شخصًا بينهم إصابات خطرة وذلك جراء سقوط طائرة مسيّرة يمنية على منتجع سياحي في مدينة إيلات.

وذكرت القناة 13 العبرية، أنّ الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في اعتراض المسيّرة التي شوهدت وهي تستهدف منتجعًا سياحيًا قرب فندق كلاب هوتيل في المدينة.

في حين قررت البحرية الإسرائيلية سحب القطع العسكرية المتواجدة في ميناء إيلات بعد الهجوم وذلك خشية استهدافها.

وتسبب الهجوم وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، في أضرار كبيرة في المكان وحالة هلع واسعة .

ويأتي الهجوم في ذروة الحجوزات في فنادق "إيلات" مع حلول رأس السنة العبرية.