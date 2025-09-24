وزير الرياضة يلتقي مسئولي المشروع القومي لاكتشاف المواهب

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو مهنا المدير التنفيذي للمشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين "ستارز أوف إيجيبت"، وهاني رمزي المستشار الفني وسفير المشروع، وذلك لمتابعة آخر مستجدات البرنامج وخطط عمله خلال الموسم الجديد، بحضور قيادات الوزارة.

استعرض اللقاء عرضًا تقديميًا حول مكونات المشروع، شمل الأجهزة الفنية والإدارية، والشركاء الداعمين، فضلًا عن آليات ضم اللاعبين المقيدين بالاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعبين الجدد الذين يتم اكتشافهم عبر منظومة الاختبارات الميدانية المستمرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج اكتشاف المواهب في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن "ستارز أوف إيجيبت" يمثل نموذجًا مميزًا للتعاون بين المؤسسات الرياضية لصناعة أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.