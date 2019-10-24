الذعر يثير مخاوف أهالي سوهاج من تكرار حوادث غرق منازلهم

المحافظ: إنشاء سد وبحيرة بمخر سيل الحاجر بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة بتكلفة ٢٢ مليون

ما زالت آثار السيول التي ضربت قري محافظة سوهاج خلال الأعوام الماضية عالقة في أذهان المواطنين بعد أن خلفت ورائها أضرارا مادية جسيمة، بل امتد الأمر إلى محاصرة بعض المنازل بالمياه التي زاد ارتفاعها عن المتر، ماأدى إلى تصدع بعض هذا المنازل المبنية بالطوب اللبن، الأمر الذي جعل المخاوف تسيطر على أهالي المحافظة، خاصة القرى الواقعة بالقرب من المناطق الجبلية من تكرار المأساة هذا العام.

وعلى الرغم من إعلان مسئولى المحافظة من الاستعدادات لمواجهة أية سيول محتملة الا أن ذلك لم يبدد مخاوف الأهالي، خاصة وأن السيول تعد من الظواهر الطبيعية التي لا يمكن التحكم فيها او معرفة نتائجها.

ويقول إبراهيم حسانين إنه مع اقتراب فصل الشتاء تزداد مخاوف المواطنين وخاصة المراكز الشرقيه التي تضم مراكز ساقلته ودار السلام واخميم من مخاطر السيول والتي تنتج عن سقوط أمطار غزيرة تندفع بشدة لتأخذ كل شىء في طريقها فتهلك الزرع وتغرق رؤوس الماشية وتهدد المنازل الريفية المبنية بالطوب اللبن بالانهيار.

وأشار إلى ضرورة قيام المسئولين باتباع الحيطة والحذر للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال متابعة مخرات السيول على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتوبة والتي تأتي دائما بنتائج كارثية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة للسيول، حيث تم تكليف مسئولي الري للمرور الدوري على مخرات السيول، للوقوف على مدى وجود تعديات عليها من عدمه، والتأكد من تطهيرها لاستقبال السيول، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتجهيز للمعدات والسيارات واللوادر اللازمة للعمل، ووضعها ضمن خطة مجابهة السيول.

وتقوم الوحدات المحلية بتوفير اماكن بعيدة عن مخرات السيول لإقامة معسكرات إخلاء للمتضررين، كما تم تكليف مسئولي التضامن الاجتماعي بتوفير الخيام والمراتب والمواد العذائية، وتكليف مسئولي التموين بتوفير الخبر للمناطق المحتاجة، وتكليف مديرية الصحة بعمل مستشفى ميداني مجهزة بكافة التجهيزات الطبية والأدوية والأمصال.

وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بإنشاء مركز للعمليات وإدارة الأزمات، وإعداد خريطة معلوماتية بالمعدات والقوى البشرية والمستشفيات ومهمات الإغاثة ونقاط الإسعاف والمطافئ والسيارات لسرعة التحرك عند الضرورة، وتوفير وسائل العلاج السريع والأمصال وإقامة معسكرات إيواء عند الحاجة، وكذلك محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإعداد خرائط عليها القرى والنجوع والطرق والمصارف.

وأشار إلى أنه تم انشاء سد وبحيرة بمخر سيل الحاجر بقرية الجلاوية بمركز ساقلته بتكلفة 22 مليونا و40 ألف جنيه، مشيرا إلى تطهير جميع مصارف المحافظة، تحسبا لوقوع أية سيول.