وفاة طالب صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في الدقهلية

لقي طالب مصرعه؛ صعقا بالكهرباء في محافظة الدقهلية؛ جراء ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة العامة نتيجة مياه الأمطار بكفر الكردي التابع لمدينة الكردي.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية "كفر الكردي"، التابعة لمدينة الكردي، يفيد بمصرع شخص صعقا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي من أحد الأعمدة بالشارع نتيجة مياه الأمطار، حيث توفى أحمد رضا علي السيد، 12 عاما، طالب إعدادي، ومقيم كفر الكردي.

تم نقل المتوفى بمعرفة الأهالي، وبالفحص تبين أن سبب الوفاة ماس كهربائي من عمود نتيجة الأمطار، وذلك أثناء مروره أمام العمود.