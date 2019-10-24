وزير خارجية ألمانيا يتوجه إلى تركيا يوم السبت لطلب هدنة دائمة في شمالي سوريا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يعتزم التوجه إلى العاصمة التركية أنقرة بعد غد السبت لطلب تحقيق هدنة دائمة في شمالي سورية بعد أسبوعين تقريبا من بدء العملية العسكرية التركية هناك.

وصدر رد فعل متحفظ مجددا من ماس على مقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بشأن إقامة منطقة أمنية في شمالي سورية، وقال: "الأمر الحاسم في النتيجة هو ما يمكننا الاتفاق عليه مع شركائنا الدوليين في هذا الموقف... وسوف يعتمد ذلك على نوعية الخطط التي سنواصل إتباعها والأخرى التي لن نتبعها".

يذكر أن كرامب-كارنباور اقترحت إقامة منطقة أمنية في شمالي سورية في المنطقة الحدودية مع تركيا، في ظل العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا هناك، على أن يتم حماية المنطقة من قبل قوات أممية.

وكانت تركيا بدأت حملتها العسكرية قبل أسبوعين تقريبا في شمالي سورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تنظيما إرهابيا.