ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0 بالمئة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من يوم الخميس، ليصل الإجمالي إلى 45ر8 مليون حالة إصابة حتى الساعة 27ر3 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ إجمالي الوفيات 223 ألفا و437 حالة.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 7ر0 بالمئة على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 894 ألفا و319 حالة، بزيادة نسبتها 7ر0 بالمئة، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها يوم الخميس.

وشهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 4ر3 بالمئة في الإصابات مقارنة بنفس الفترة الزمنية أمس ، ليرتفع الإجمالي إلى 26 ألفا و503 حالات.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حيث الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ، بوفيات بلغت 73 حالة.