حماس: دعم نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد في فرنسا يدفع نحو الصدام بين الشعوب

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت أن التصريحات الرسمية وغير الرسمية في فرنسا التي تبرر وتدعم نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد "تدفع نحو الصدام بين الشعوب والدول".

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "تابعنا باستنكار وغضب شديدين التصريحات الرسمية وغير الرسمية في فرنسا التي تبرر وتدعم نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد تحت حجة حرية التعبير عن الرأي".

وأضافت الحركة: "نؤكد أن الإساءة للأديان والرسل جميعا لا تندرج تحت حرية الرأي والتعبير، بل تعزز ثقافة الكراهية والشقاق بين البشر، وأن الرسول محمد بعث رحمة للعالمين، وأكد في كثير من وصاياه قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر".

وحذرت حركة حماس من "تداعيات استمرار هذا السلوك، وخاصة من المستوى الرسمي في فرنسا، الجمهورية التي بنيت ثورتها على قيم "الإخاء والحريّة والتسامح".

وأكدت أن ذلك "يدفع نحو الصدام بين الشعوب والدول، في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة فيه إلى قيم التسامح والتعايش، والذي سينعكس سلبا على الأمن والسلم الدوليين".