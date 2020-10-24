تاس: انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف

نقلت وكالة «تاس» عن مصدر مطلع، أن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط تحمل العلم الروسي في بحر آزوف جنوب غربي روسيا، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وقال المصدر: «تعرضت ناقلة (الجنرال آزي أصلانوف) التي ترفع العلم الروسي لانفجار في بحر آزوف غربي البلاد، لم تعرف طبيعه بعد».

وأضاف: «الناقلة كانت فارغة من الحمولة عند وقوع الانفجار»، مرجحا أن يكون سببه أبخرة الوقود في صابورة الناقلة، (وهو ما يوضع في بطن السفينة من الثقل لئلا تميل على أحد جوانبها).

من جهتها، أشارت الخدمة الصحفية في الأسطول البحري الروسي، إلى أنه تم إنقاذ 10 أشخاص من أفراد طاقم الناقلة، فيما لا يزال مصير 3 آخرين مجهولًا.

وأكدت، أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال جارية، كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنها أرسلت 3 سفن إنقاذ إلى منطقة الحادث في بحر آزوف.