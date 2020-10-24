ألمانيا تسجل مجددا أكثر من 14 ألف حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، 14 ألفا و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، وهو أعلى عدد إصابات يسجله المعهد على الإطلاق حتى الآن.

وقد يحتوي إحصاء اليوم على أعداد إصابات لم تنتقل من الإدارات الصحية إلى المعهد أول أمس الخميس بسبب عطل في خادم الإنترنت التابع للمعهد. وتم أيضا رصد تناقضات في البيانات في إحصاء صباح اليوم السبت.

وتجاوز عدد الوفيات المرتبطة بمرض "كوفيد-19" عشرة آلاف حالة اليوم.

وكانت المتحدثة باسم المعهد، سوزانه جلاسماخر، أعلنت أمس الجمعة أن تعطل خادم الإنترنت التابع للمعهد عقب ظهر الخميس أدى إلى تعطيل نقل البيانات من السلطات الصحية إلى سلطات الولايات المختصة، ومنها إلى معهد "روبرت كوخ" لمدة نحو ثلاث ساعات حتى الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، مضيفة أن الخادم عاود العمل بعد ذلك مرة أخرى.

وأوضحت المتحدثة أمس الجمعة أن إرسال البيانات سيتم تلقائيا، لتظهر في منشور السبت. ولم يُعرف بعد حجم فجوة البيانات. وشمل العطل على سبيل المثال بؤر تفش في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، على سبيل المثال.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة القيم الحالية إلا على نحو مقيد مع تلك التي تم تسجيلها خلال الربيع الماضي، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات بشكل ملحوظ - وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات.

ووفقا للخبراء، فإن الإصابات المسجلة حديثا مؤشر على مدى انتشار الفيروس في المجتمع منذ حوالي أسبوع بسبب الوقت بين الإصابة والاختبار والنتيجة والإبلاغ. وهذا هو السبب في أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تنعكس الإجراءات السياسية في أرقام التسجيل.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 418 ألفا و5 حالات.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 10 آلاف و3 حالات، بزيادة قدرها 49 حالة مقارنة بأمس الجمعة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.23، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 12 فردا آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 417 ألفا و350 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9978 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 311 ألفا و99 حالة.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 38 أسبوعا.