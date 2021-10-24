معهد ثربانتيس يحتفي بمعالم القاهرة الأندلسية من خلال معرض تصوير فوتوغرافي

ينظم معهد ثربانتيس بالقاهرة، في إطار التعاون مع نادي الكاميرا بأتيليه الإسكندرية، واستكمالا لمشروع التعريف بآثار الشخصيات الأندلسية فى القاهرة والإسكندرية، المعرض الثاني بعنوان "الأندلسيون في القاهرة"، وذلك بمشاركة كلا من الباحث الإسباني المتخصص في تاريخ الأندلسيين في مصر، بدرو أجناسيو ديل كاستيو، ومدير نادي الكاميرا والمصور الفوتوغرافي، المهندس محمد فوزي علي.

وقد أقام ديل كاستيو وفوزي ورشة عمل لدراسة شخصيات الأندلسيين الذين عاشوا بالقاهرة، وتم تحديد 7 شخصيات ودراستها، وتنظيم المعرض للتعريف بأثرهم في الحياة المصرية من الناحية التاريخية والدينية والمدنية، وهم: سيدي عبدالله بن أبي جمره - سيدي محمد بن سيد الناس - مسجد السادات المالكية - مسجد سيدي حسن التستري - مسجد خضرة الشريفة - مسجد سيدي محمد الشاطبى - معبد موسى بن ميمون.

ومن المقرر افتتاح المعرض يوم 25 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 7 مساء، بمقر معهد ثربانتيس بالقاهرة – 20 شارع بولس حنا – ميدان فيني – الدقي – القاهرة.