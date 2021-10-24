قال الإعلامي عمرو أديب، إن بريطانيا في حالة صدمة وذهول وعدم تصديق بعد ما حدث اليوم في المباراة التي جمعت بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «ما حدث اليوم لم يحدث من قبل ويصعب أن يتكرر»، معقبًا: «يبدو أننا كنا نمنح مانشستر يونايتد ورونالدو أكبر من حجمهم».

وأشار إلى أن ليفربول حقق إنجازًا عبقريًا في مباراة اليوم بالرغم من أنه يلعب خارج أرضه، مضيفًا: «مش عاوز أسمح حد من هنا لآخر السنة يكلمني عن مين أعظم لاعب في العالم ويستحق الكرة الذهبية».

ووصف اللاعب محمد صلاح بأنه «أعظم ظاهرة كروية في العالم الآن»، متابعًا: «مانشستر يونايتد انهار تمامًا، والأمر دفع كريستيانو لأن يفقد أعصابه ويضرب لاعب ليفربول بقدمه، بالرغم من أنه كان يقول سأسكت كل الأفواه، ولم نر اليوم رونالدو ولا خياله».

وأشار إلى أن أداء صلاح اليوم كان مذهلًا وجبارًا، مختتمًا: «الكرة والناس وربنا والعالم يحبه، يا عيني عليك يا صلاح عليت اسم البلد ووضعته في مكان محترم وجميل».

وقاد اللاعب العالمي محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5 مقابل صفر، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أولد ترافورد»، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق اللاعب محمد صلاح بشكل كبير بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدفًا آخر.