أولياء أمور طلاب الرابع الابتدائي يطالبون بتقسيم مناهج جميع المواد على الفصلين الدراسيين

أرسل أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، مناشدة لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء، يشكون من صعوبة المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي، قائلين إن المنهج كبير ولا يناسب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وأضاف أولياء الأمور، عبر صفحاتهم على "فيسبوك"، أن مادة العلوم تحتوي على 48 درسا، والرياضة 60 درسا والدراسات 19 درسا واللغة العربية 30 درسا واللغة الإنجليزية 30 درسا والدين 25 درسا، بالإضافة إلى المادتين الجديدتين "التكنولوجيا" و"المهارات المهنية" التي لا يعرفون عنهما شيئا حتى الآن لعدم وصول الكتب للمدارس وعدم تخصيص مدرستين لهاتين المادتين في ظل العجز الكبير في المعلمين.

وطالبوا بتقسيم مناهج جميع المواد على الفصلين الدراسيين لأن كم المناهج كبير على فصل دراسي واحد خاصة مع عدم توافر الكتب، بالإضافة إلى التأثير السلبي لكورونا العامين الماضيين وعدم ذهاب الطلاب للمدارس ما أثر على تحصيلهم الدراسي.