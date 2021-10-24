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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي: أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية المُلحة

مارينا نبيل
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 11:21 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 11:21 ص

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل المشاركين في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، الذي انطلق اليوم الأحد.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه، إن نهر النيل وهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادي النيل.

وأضاف الرئيس، أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية المُلحة، بسبب زيادة عدد السكان عالميا، مع ثبات مصادر المياه العذبة، وتغير المناخ، والسلوك البشري غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة.

وتابع: "كل تلك العوامل تسهم في تفاقم الأزمة، وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، ما يحول مسألة الموارد المائية إلى أمر يمس أمن وسلامة البلاد".


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