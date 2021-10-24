تغييرات بقيادات أمنية في تونس

في حركة شاملة ومعمقة في وزارة الداخلية التونسية، تم اليوم السبت إقالة مديرين عامين ومركزيين في إدارات الحدود والأجانب، والتكوين.

وقرر وزير الداخلية عزل المدير العام السابق للحدود والأجانب لطفي الصغير، وتنصيب عماد الزغلامي خلفا له.

وقالت نقابة الأمن الجمهوري التونسي على لسان كاتبها العام محمد على الرزقي إن "مثل هذه الإقالات والتغييرات تبعث برسالة طمأنة للأمنيين وللشعب التونسي خاصة بعد أن أخذ وزير الداخلية على عاتقه المسؤولية الكبرى لتحقيق الأمن والآمان وتوحيد الجهود من أجل تونس والحفاظ عليها وتجاوز بعض الاخلالات الحاصلة بجهاز الأمن التونسي حيث تم اليوم عزل المدير العام للحدود والأجانب لطفي الصغير".

وتابع أن الرئيس سعيد أهاب بوزارة التربية لكشف ملفات فساد لتشغيل معلمين دون شهادات علمية وسيجري عملية تطهير شاملة لجميع القطاعات.