الغارات الإسرائيلية تدمر 6 مبان سكنية بشكل كامل في الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مراسلة روسيا اليوم في لبنان مساء الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تسببت بتدمير 6 مبان سكنية بشكل كامل.



وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن نحو 17 غارة إسرائيلية هي الأعنف منذ بدء الحرب استهدفت مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية ودمر بعضها 6 مبان في منطقة الليلكي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية "ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2574 والإصابات إلى 12001، فيما بلغت حصيلة يوم أمس 28 شهيدا و139 جريحا".

وأشارت مراسلتنا جويل مارون إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات عنيفة استهدفت مناطق مختلفة أبرزها منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطيران الإسرائيلي شن على الأقل 20 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استهدفت محيط برج البراجنة، ومنطقة الليلكي، وحارة حريك.