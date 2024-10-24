سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن أسماء أعضاء لجان تحكيم الدورة السابعة التي تنطلق اليوم الخميس، وتستمر فعالياتها حتى 1 نوفمبر المقبل.



** لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة



ـ نانديتا داس (الهند) | رئيسة لجنة التحكيم | ممثلة ومخرجة هندية

ـ سيبيل كيكِلي (ألمانيا) | ممثلة ألمانية من أصل تركي،

ـ شارل توسون (فرنسا) | ناقد سينمائي فرنسي، وأكاديمي،

ـ صوفيا جاما (الجزائر) | كاتبة سيناريو ومخرجة جزائرية

ـ منة شلبي (مصر) | واحدة من أبرز الممثلات في العالم العربي.



** لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة



ـ إليان الراهب (لبنان) | رئيسة لجنة التحكيم | مخرجة لبنانية،

ـ جيروم بايار (فرنسا) | شخصية بارزة في صناعة السينما الدولية

ـ ستيفي نيدرزول (ألمانيا) | مخرجة وفنانة وكاتبة ألمانية

ـ نجيب بلقاضي (تونس) | مخرج وممثل تونسي

ـ هشام فلاح (المغرب) مخرج ومنتج.

** لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة



ـ أمير المصري (مصر) | ممثل مصري بريطاني



ـ أمينة خليل (مصر) | ممثلة مصرية أمريكية مقيمة في القاهرة.

ـ ركين سعد (الأردن) | ممثلة أردنية.

ـ سام ماناسكا (الفليبين) | مخرجة أفلام ومصممة إنتاج فلبينية

ـ لينا سوالم (فرنسا - فلسطين - الجزائر) | مخرجة وممثلة

** لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء

ـ أحمد مجدي (مصر) | ممثل ومخرج ومنتج مصري.

ـ أنيميك ڤان در هيل منتجة هولندية

ـ تارا عماد ممثلة (مصر - مونتينيجرو)



** لجنة تحكيم فيبريسي - FIPRESCI

تمنح اللجنة الجائزة لواحد من الأعمال الأولى الطويلة من قارات آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

ـ أروى تاج الدين (مصر) | ناقدة سينمائية ومبرمجة

ـ فرانسيسكو فيريرا (البرتغال) | صحفي وناقد سينمائي، ومبرمج

لـ يتيشيا ألاس (البرازيل) | صحفية وناقدة سينمائية برازيلية مقيمة في باريس



** لجنة تحكيم نيتباك - NETPAC



جائزة نيتباك تقدم لأفضل فيلم آسيوي طويل ضمن برنامج المهرجان.

ـ المخرج أسيف روستاموف (أذربيجان) | رئيس لجنة التحكيم

ـ قيس قاسم (العراق - السويد) | ناقدةسينمائي ومن مؤسسي التلفزيون العربي في مدينة جوتنبرج السويدية،

ـ لودميلا سفيكوفا (سلوفاكيا) | مبرمجة سابقة لمهرجان روتردام السينمائي الدولي،

** لجنة تحكيم جائزة سينما من أجل الإنسانية



سيكون جمهور مهرجان الجونة السينمائي هو لجنة التحكيم لجائزة "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يتم منح الجائزة للأفلام الروائية الطويلة التي تجسد الموضوعات الإنسانية، وكل الأفلام في جميع الأقسام مؤهلة للترشيح.

وبهذه المناسبة قال عمرو منسي، المدير التنفيذي للمهرجان: "نحن متحمسون لوجود مجموعة موهوبة من المحكمين هذا العام، حيث يقدم كل منهم رؤيته الخاصة وشغفه بالسينما. ستلعب خبراتهم دورًا حيويًا في تسليط الضوء على القصص الاستثنائية المقدمة في المهرجان. أشكرهم على التزامهم وأتطلع إلى لقائهم وأتمنى لهم تجربة رائعة في الجونة".

ومن جهتها قالت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: "الجوائز ليست مجرد تقدير، بل هي محطات مهمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير في مسيرة صانع الأفلام. العلاقة بين الجمهور وعملية توزيع الجوائز أمر جوهري، حيث تساعد آراء الجمهور في تشكيل تقدير المواهب. نحن ممتنون للمحكمين لتفانيهم والتزامهم بهذه العملية"