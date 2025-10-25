 وسائل إعلام أوكرانية تكشف عن وضع كارثي للقوات في بوكرفسك - بوابة الشروق
السبت 25 أكتوبر 2025 12:00 ص القاهرة
وسائل إعلام أوكرانية تكشف عن وضع كارثي للقوات في بوكرفسك

كييف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 11:44 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 11:44 م

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، بتفاقم تدهور الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية حول مدينتي بوكرفسك وميرنوجراد شرقي منطقة دونيتسك.

ونقلت بوابة الأخبار النافذة "أوكرانسكا برافدا" وغيرها من الوسائل الإعلامية عن جنود قولهم إن الوضع كارثي، ويتفاقم جراء نشاط الطائرات المسيرة الروسية.

ذكرت التقارير أن بعض المواقع الأوكرانية على الخرائط لم تعد موجودة أو يشغلها جنود جرحى فقط.

ويجعل الوضع في بوكرفسك أيضا خطوط الإمداد اللوجستية أكثر صعوبة بالنسبة لمدينة التعدين المجاورة، ميرنوجراد.

وتتواجد الوحدات الروسية بالفعل في الجزء الشمالي من المدينة. وإذا سقطت بوكرفسك، فلن يصبح الانسحاب من ميرنوجراد ممكنا.

وظلت مدينتا بوكروفسك وميرنوجراد محل صراع بين الطرفين لعدة أشهر، وهما مهددتان بالتطويق من جانب القوات الروسية.

 


