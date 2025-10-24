تعهدت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي اليوم الجمعة، في أول خطاب رئيسي لها بشأن السياسات، بتسريع وتيرة بناء الجيش والإنفاق عليه والانتهاء من تحديث مبكر للإستراتيجية الأمنية للبلاد فيما تزيد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وتولت تاكايشي المنصب الثلاثاء الماضي، لتصبح أول "رئيسة" وزراء في تاريخ اليابان. وقد أنهى ذلك شهورا من الفراغ السياسي وسط صراع على السلطة داخل حزبها عقب هزائم انتخابية متتالية أدت إلى خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبية في مجلسي البرلمان.

وقالت تاكايشي اليوم الجمعة، إن حكومتها سوف تحقق هدف الإنفاق العسكري السنوي، بقيمة 2 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول مارس المقبل وليس بحلول 2027 بموجب الخطة المبدئية.

وأضافت أنها سوف تراجع الاستراتيجية الأمنية في وقت مبكر وستكون جاهزة بحلول نهاية 2026 . واعتادت اليابان أن تراجع استراتيجيتها الأمنية مرة كل عشر سنوات وكانت آخر مرة في ديسمبر 2022.

وأوضحت أن اليابان سوف تقوم بتحديث استراتيجيتها مبكرا جراء التغير الذي طرأ على البيئة الأمنية، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

وقالت في خطابها أمام البرلمان "لقد اهتز النظام الدولي الحر والمنفتح والمستقر الذي اعتدنا عليه، بعنف في وجه التغير التاريخي في ميزان السلطة وزيادة التنافسات الجيوسياسية".

وأضافت: "في المنطقة حول اليابان، تتسبب الأنشطة العسكرية وغيرها من الأعمال من جيراننا، الصين وكوريا الشمالية وروسيا، في إثارة مخاوف جسيمة".