تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمحيط مسجد السيد البدوي ومناطق الاحتفالات بمدينة طنطا، عقب انتهاء فعاليات المولد، موجهًا بتكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وإعادة المنطقة إلى صورتها الحضارية، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين التي استقبلت مئات الآلاف من الزائرين والمريدين.

ووجّه محافظ الغربية خالص الشكر والتقدير لمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء رشاد فاروق، على جهود التأمين وتنظيم الحركة المرورية وتيسير مغادرة الزائرين، والحماية المدنية والمرور، كما ثمّن جهود حي أول وثان طنطا ومركز ومدينة طنطا، ومشاركة المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة في دعم أعمال النظافة ورفع المخلفات، وتكثيف العمل الميداني على مدار أيام الاحتفالات.

كما أشاد المحافظ بجهود مديرية الصحة وهيئة الإسعاف المصرية، في توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب جهود كافة الجهات التنفيذية والخدمية المشاركة، التي عملت بتنسيق مستمر لضمان سلامة الزائرين وتيسير حركتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم طوال فترة المولد.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، أن نجاح الاحتفالات وخروجها بالصورة التي تليق بمكانة المسجد الأحمدي ومدينة طنطا يعكس حجم التعاون بين جميع الجهات، موجهًا باستمرار أعمال النظافة والمتابعة الميدانية عقب انتهاء المولد، ومقدمًا الشكر لكل من ساهم في خدمة أهالي الغربية وضيوفها، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويعكس كرم أهلها وحسن استقبالهم للزائرين.