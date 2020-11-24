ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند إلى 3922 حالة

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إحداها طفلة رضيعة لم تتجاوز الخمسة أشهر وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 3 آلاف و922 حالة توفى منها 60 ولا تزال 90 حالة تتلقى العلاج اللازم في المستشفيات.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) أن الحالتين الجديدتين وفدتا من الخارج وتم اكتشافهما في الحجر الصحي عند الوصول إلى البلاد.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.