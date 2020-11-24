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ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند إلى 3922 حالة

بانكوك - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 9:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 9:38 ص

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إحداها طفلة رضيعة لم تتجاوز الخمسة أشهر وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 3 آلاف و922 حالة توفى منها 60 ولا تزال 90 حالة تتلقى العلاج اللازم في المستشفيات.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) أن الحالتين الجديدتين وفدتا من الخارج وتم اكتشافهما في الحجر الصحي عند الوصول إلى البلاد.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.


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