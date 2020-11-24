قال الفنان صلاح عبدالله، إن هناك تجرؤ خال من الرحمة في التعامل مع الأموات، منوهًا بأنه لا يقصد بقصيدته إحزان الآخرين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، «مش عايزكم تحزنوا عليا كتير.. لا بالعكس عاوزكم تعيشوا يومكم»، بحسب تعبيره.

وذكر أنه كتب العديد من القصائد التي يرثي فيها نفسه، مضيفًا أن هناك حالة يدخل فيها تجعله يكتب كثيرًا عن الأمر.

وكتب الفنان صلاح عبدالله، قصيدة شعرية ممزوجة بالنثر، رثاء لنفسه، ونشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».