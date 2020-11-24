سكرتير عام مساعد مطروح يتفقد إنشاء مدرسة يابانية بحي شرق

تفقد اللواء محمد أنيس، سكرتير عام مساعد محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، يرافقه عاطف سلامة مدير عام التربية والتعليم، بدء انطلاق الأعمال الإنشائية للمدرسة اليابانية الجديدة بحي الشروق شرق مدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وقال أنيس إن المدرسة اليابانية الجديدة ستكون صرحًا تعليميًا، يقدم محتوى تربويًا متميزًا لخدمة أهالي وأبناء مطروح، اعتمادًا على تطبيق أنشطة التوكاتسو، ودورها المحوري في تنمية وصقل روح المسئولية والتعاون، وبث الثقة بالنفس لدى التلاميذ، والتي توازي ما يتم تطبيقه بالنظام التعليمي الياباني بنفس نوعية تلك المدارس بالمحافظات الأخرى.