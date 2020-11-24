رئيس لجنة بالمنتزه: 131 من 3800 أدلوا بأصواتهم لنواب الإسكندرية

أعلن المستشار عصام التمامي، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، رئيس اللجنة الفرعية رقم 239 ومقرها مدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات، الواقعة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرقي الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لأعمال فرز أصوات المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال التمامي، للشروق، إنه أدلى باللجنة 131 ناخبًا بأصواتهم، منهم 112 صوتًا صحيحًا، و19 باطلًا؛ للمقاعد الفردية، من إجمالي 3 آلاف و800 مواطن، هم المقيدين في كشوف الناخبين.

وتعمل 5 لجان قضائية لحصر أصوات الناخبين، التي أسفرت عنها عمليات الفرز باللجان الفرعية، وجاءت كالتالي: "المنتزه 305 لجنان فرعية، حصرهم في فيكتوريا، والرمل 197 لجنة حصرهم في كلية الزراعة بسابا باشا، وسيدي جابر 137 لجنة حصرهم في مدرسة محمد كريم بسموحة، ومحرم بك 77 لجنة حصرهم في نادي الترام، والدخيلة 228 لجنة فرعية حصرهم في قاعة اجتماعات حي العجمي".

وأغلقت مراكز الاقتراع البالغ عددها 363 مقرًا انتخابيًا في الإسكندرية، بداخلها 1083 لجنة فرعية، موزعة على 5 دوائر انتخابية، بنطاق 14 قسم شرطة، كانت مجهزة لاستقبال 3 ملايين و813 ألفًا و72 مواطنًا، مقيدين بقاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب، أبوابها أمام المواطنين الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء، وشرع القضاة يُعاونهم مندوبي اللجان الفرعية في بدء عملية فرز الأصوات.

وأمنت شرطة الإسكندرية، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم مدير الأمن، مراكز الاقتراع من الخارج، حيث تم رصد نشاط أمني في محيطها وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وسط تعزيز الأقوال الأمنية، والخدمات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، مع مراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتنافس في الإسكندرية 26 مرشحًا، موزعين على 5 دوائر يستهدفون الفوز بـ13 مقعدًا فرديًا، 4 للمنتزه، و3 مقاعد وللرمل، ومقعدين لسيدي جابر، ومقعدين لمحرم بك، ومقعدين للدخيلة، بعد حسم نصف مقاعدها، بجانب حسم مقعد دائرة العطارين في الجولة الأولى، والتي لا تُجرى فيها جولة الإعادة.