حرس الحدود السعودي يحبط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

تمكنت قوات حرس الحدود السعودية، من إحباط محاولات تهريب كميات متنوعة من المخدرات عبر حدود المملكة، شملت مخدر الحشيش وحبوب مخدرة وأنواع أخرى من المخدرات.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و798860 قرصًا إمفيتامين مخدر، و57 طنًا، و165 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرّية والبحرية للمملكة.

وأشار إلى القبض على المتورطين في محاولات التهريب وعددهم 88 متهمًا، منهم 39 سعوديا، و49 مخالفًا لنظام أمن الحدود.