20 لاعبا في قائمة سيراميكا استعدادا للزمالك

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أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري العام.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك، في الرابعة عصر الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم .

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - شريف دابو - مصطفى ميسي.

الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين