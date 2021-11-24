أعلن الفنان هاني شاكر أن نقابة الموسيقيين لن تمنح محمد رمضان تصاريح للغناء مجددا والصعود إلى المسرح، إلا بعد التحقيق معه، ومثوله أمام لجنة التحقيق بنقابة الممثلين، بسبب ما وصفه بـ"خلع ملابسه والعري على المسرح".
وذكر هاني شاكر في تصريحات خلال حضوره مؤتمرا صحفيا بقصر السينما أن محمد رمضان تعهد بعدم التعري مجددا على المسرح لكنه لم يلتزم، وبالتالي يتوجب التحقيق معه في نقابة الممثلين.
وحضر الصالون الثقافي لقصر السينما الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والموسيقار الكبير حلمي بكر، والناقد الموسيقي أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، والمنتج السينمائي محسن علم الدين.
ويدير الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما.
ويناقش الصالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع.