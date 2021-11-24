أعلن الفنان هاني شاكر أن نقابة الموسيقيين لن تمنح محمد رمضان تصاريح للغناء مجددا والصعود إلى المسرح، إلا بعد التحقيق معه، ومثوله أمام لجنة التحقيق بنقابة الممثلين، بسبب ما وصفه بـ"خلع ملابسه والعري على المسرح".

وذكر هاني شاكر في تصريحات خلال حضوره مؤتمرا صحفيا بقصر السينما أن محمد رمضان تعهد بعدم التعري مجددا على المسرح لكنه لم يلتزم، وبالتالي يتوجب التحقيق معه في نقابة الممثلين.

وحضر الصالون الثقافي لقصر السينما الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والموسيقار الكبير حلمي بكر، والناقد الموسيقي أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، والمنتج السينمائي محسن علم الدين.

ويدير الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما.

ويناقش الصالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع.