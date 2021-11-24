إزالة 370 حالة تعد على أملاك الدولة في الدقهلية

واصلت الأجهزة التنفيذية، تحت إشراف أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل، والتي تستمر أعمالها خلال الفترة من 6 حتى 26 نوفمبر الجاري.

وأشار مختار إلى إزالة 24 حالة تعدٍ منها حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 24 مترًا، و23 حالة أخرى على مساحة 2882 مترًا بمراكز السنبلاوين وطلخا والمنصورة تابعة لولاية الري، ليكون بذلك إجمالي ما تم إزالته 370 حالة، منها 33 حالة تعدٍ بالبناء.

وقال إن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا أعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.