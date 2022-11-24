وكسرت علبة أرض ثانية، وأخذت منها ثلاث قطع نقدية كبيرة أيضا.

وتشتبه الشرطة في أن تكون العملية من تدبير عصابات الجريمة المنظمة، وربطت العملية بسرقات سابقة.

ففي عام 2017 سطا لصوص على قطعة نقدية ذهبية ضخمة وزنها 100 كيلو غرام، من متحف في برلين. وبعدها بعامين، استولى لصوص على 21 قطعة من الجواهر وقطع ثمينة أخرى في سطو بمتحف دريسدن، في عملية سجلتها كاميرات المراقبة.