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وقف حركة الطيران بمطار العاصمة الألمانية لساعتين بسبب احتجاج ناشطي المناخ

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 10:45 م

احتجزت الشرطة الألمانية عدة أشخاص بعد احتجاج لناشطي المناخ في ساحة مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر".

وأعلنت رئاسة الشرطة في ولاية براندنبورج، ردا على سؤال أنه تم تحرير محضر ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة التدخل الخطير في حركة النقل الجوي والتعدي على الملكية وإحداث أضرار مادية.

ولم تفصح الشرطة عن مزيد من التفاصيل، ومن ذلك ما يتعلق بعدد الأشخاص المقبوض عليهم.

كان احتجاج لناشطين من مجموعة "الجيل الأخير" أصاب حركة الطيران في المطار اليوم بالشلل لمدة تقارب الساعتين.

وأفادت بيانات للشرطة الاتحادية بأن مجموعتين تتألفان من عدة أشخاص تمكنتا من الدخول إلى ساحة المطار بعد ظهر اليوم، وقام بعضهم بلصق نفسه بالأرض.

وفي أعقاب ذلك، أوقف المطار حركة السفر والوصول، قبل أن يستأنفها في وقت مبكر من مساء اليوم.

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