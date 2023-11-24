 الخارجية البحرينية تستنكر تصريحات أحد السياسيين الهولنديين بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية البحرينية تستنكر تصريحات أحد السياسيين الهولنديين بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني


نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 7:02 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 7:02 م
أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الجمعة، عن استنكارها الشديد للتصريحات التي أطلقها أحد السياسيين الهولنديين بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، والتحريض على تهجير الشعب الفلسطيني إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أن تصريحات البرلماني الهولندي اليميني غيرت فيلدرز تدل على فكر عنصري بغيض ينكر حقائق التاريخ والجغرافيا، ويهدف الى تشويه الحقائق ونشر ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية السامية التي يجب أن تسود في العالم أجمع، داعية إلى إدانة مثل هذه الأفكار المضللة ومحاربتها، معبرة عن تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

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