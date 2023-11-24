قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ اليوم الأول للهدنة الإنسانية في غزة مرّ بنجاح كامل.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنّ الشعب الفلسطيني أثبت أنه شعب الجبارين، وأنه مصنوع من فولاذ بسبب قدرته على الصمود والتحمل.

وكان أديب يتحدث عن مشاهد الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ضمن هدنة غزة.

ولفت إلى أنّ العلاقة شبه الطيبة بين الأسرى الإسرائيليين وعناصر القسام تُغضِب الإسرائيليين كثيرا.

ونوه بأن الأسرى الإسرائيليين نُقلوا إلى قاعدة عسكرية وتقرر أن تتعامل معهم سيدات فقط، وسيتلقون علاجا نفسيا، على عكس الأسيرات الفلسطينيات اللاتي أفرج عنهن حيث ذهبن إلى منازلهن مباشرة.

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.