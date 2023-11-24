استطلاع: 27% فقط من الإسرائيليين يؤيدون رئاسة نتنياهو للحكومة

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأى العام، نُشرت نتائجه، اليوم، أن 27% فقط من الإسرائيليين يعتبرون رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ملائما لمنصبه، فيما يرى 52% أن الوزير بمجلس الحرب بينى جانتس الأنسب لتولى رئاسة الحكومة.



وأشار الاستطلاع، الذى نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، للمرة الأولى إلى أن حزب «الصهيونية الدينية» اليمينى المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لن ينجح بالانتخابات لو جرت اليوم.



ولكن حزب «القوة اليهودية» اليمينى المتطرف برئاسة وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير يتقدم بشكل طفيف بحصوله على 7 مقاعد بالكنيست لو جرت الانتخابات اليوم مقابل 6 فى الاستطلاع الذى جرى الأسبوع الماضى، وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» للأنباء.



علاوة على ذلك، يتصدر المشهد حزب «الوحدة الوطنية» الوسطى برئاسة جانتس الذى سيحصل على 43 من مقاعد الكنيست الـ120 لو جرت الانتخابات اليوم، بينما سيحصل حزب «الليكود» برئاسة نتنياهو على 18 مقعدا.



وإجمالا، لفتت الصحيفة إلى أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، ستحصل الأحزاب المشكلة للحكومة على 41 مقعدا بمقابل 64 اليوم. أما الأحزاب المعارضة لنتنياهو، بما فيها العربية، فتحصل على 74 مقعدا، مقابل 56 اليوم. والأحزاب المشكلة للحكومة بجانب «الليكود» هى أحزاب «شاس» و«يهودوت هتوراه» و«الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية».



ووفقا للاستطلاع، يعتبر 27% فقط من الإسرائيليين أن نتنياهو ملائم لرئاسة الوزراء، فيما يرى 52% أن جانتس هو الأنسب للمنصب و21% لم يملكوا رأيا محددا.



وشمل الاستطلاع الذى أجراه مركز دراسات «لازار»، عينة عشوائية من 500 مشارك، فيما بلغ هامش الخطأ به 4.3%.