سلطات السجون الإسرائيلية: نقل 39 أسيرا فلسطينيا إلى عوفر تمهيدا للإفراج عنهم

أنهت سلطات السجون الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، بينهم 24 امرأة، لافتا إلى أنه تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.



من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أنهى استعداداته لتسلم الأسرى الإسرائيليين المحررين، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وكان المفوض الفلسطيني لشئون الأسرى قدورة فارس قد قال في وقت سابق، إن إسرائيل ستطلق، الجمعة، سراح 39 سجيناً فلسطينياً، من بينهم 24 امرأة و15 قاصراً، في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 رهينة من المقرر أن تطلقها حركة حماس من قطاع غزة.



وأضاف فارس أن "إسرائيل ستسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية أو القدس المحتلتين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي".



وقال فارس لوكالة "رويترز": "المفروض أن يستلم الصليب الأحمر الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون من معسكر عوفر إلى بلدية بيتونيا حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته".