تنشر "الشروق" القائمة الكاملة لعدد 716 شخصا الذين تضمنهم قرار محكمة جنايات القاهرة بقبول طلب النيابة العامة برفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين وذلك بعد إدراجهم عليها لنحو عشر سنوات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها رفع كل هذا العدد دفعة واحدة من قائمة الإرهابيين وفقا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة أوضاع المدرجين وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين كفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي.

ومن أبرز الأسماء المرفوعة من الإدراج في هذه القضية كل من: القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، الداعية وجدي غنيم، الوزير الأسبق يحيى حامد، الإعلامي هيثم أبو خليل، القيادي أمير بسام، بهاء الدين سعد الشاطر، جهاد عصام الحداد، الصحفي إبراهيم الدراوي، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي، ورجل الأعمال وليد خميس عصفور.

ومن الأسماء المرفوعة من المتوفين: الداعية يوسف القرضاوي، والقياديون السيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.

وفيما يلي القائمة كاملة:

https://www.scribd.com/document/796397793/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-24-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2024