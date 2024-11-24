السماح بحضور وسائل الإعلام لمران الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة فريق استاد أبيدجان الإيفواري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
من المقرر أن ينطلق المران في السادسة مساءً على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وعاد الفريق للتدريبات؛ استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق جورماهيا الكيني في دور الـ32 من البطولة التي يحمل لقبها.