رئيس شعبة الدواجن: البيض المحلي أرخص من التركي ويباع في السوق بـ148 جنيها

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في البيض وليس لديها أي مشكلة في الإنتاج، موضحًا أن المشكلة كانت في التسعير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن بعض منتجي البيض تجاوزوا في الأسعار وخاصة السلاسل التجارية بوضع هاشم ربح مرتفع وغير مقبول.

وأوضح أنه حدث تدخل من قِبل الدولة لاستيراد البيض التركي وطرحه في الأسواق وبيعه بـ150 جنيه، مشددًا على أن هذا حدث لإحداث توازن في الأسواق وهو ما كان سبب في انخفاض البيض المحلي، لكنه عقب: «لا نشجع على الاستيراد ولدينا اكتفاء ذاتي».

ولفت إلى أن أزمة البيض في التسعير في السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أن البيض المحلي يباع للمواطن بـ148 جنيه أرخص من التركي، وهناك طلبات تصدير البيض لدول أفريقية وهو ما يؤكد على وجود فائض من البيض.

وتابع: «أسعار الدواجن الآن منخفضة ومستقرة، وفي المزرعة بـ70 جنيهًا ويتم بيع الكيلو للمواطن بـ82 جنيه بهامش ربح كبير».