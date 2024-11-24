الحكومة الأردنية: المساس بالوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إن حادثة إطلاق النار التي جرت فجر اليوم الأحد، في منطقة الرابية، تعد اعتداء إرهابيا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها، مؤكدا أن المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه، وبقوة القانون، وأن أي مجرم يحاول القيام سينال بذلك القصاص العادل.

وشدد المومني - في بيان اليوم - على أن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يُسمح العبث به، لافتا إلى أن "هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من قِبَل خارج على القانون، ومن أصحاب سجلات إجرامية على قوات الأمن من نشامي الأمن العام، مرفوضة ومدانة من كل أردني شريف".

وبيَّن أن "قوة الأردن ومنعته واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، كاشفا أن "التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم لمعرفة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها".