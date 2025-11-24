تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية خلال الفترة المسائية، وذلك في إطار جولاته المستمرة للتأكد من انتظام التصويت وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ، تفقد عددا من اللجان في مدينتي بنها والعبور، حيث تفقد في بنها لجنة مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بقرية نقباس، وفي العبور لجنتي مدرسة الصداقة الأذربيجانية المصرية الرسمية للغات، ومدرسة السبعين للتعليم الأساسي.

وتوقف المحافظ، خلال الجولة، للتحدث مع عدد من المواطنين المتواجدين أمام اللجان، مستمعًا إلى آرائهم حول سير عملية التصويت، ومعربًا عن تقديره لحرصهم الكبير على المشاركة الوطنية.

وأكد أن المشاركة الكبيرة التي شهدتها لجان مدن المحافظة، بما في ذلك بنها والعبور، منذ الصباح وحتى ساعات المساء، تعكس وعي أهالي القليوبية وإدراكهم لأهمية ممارسة حقهم الدستوري في بناء مستقبل وطنهم.

وفي ختام جولته المسائية، دعا المهندس أيمن عطية، أبناء المحافظة إلى مواصلة الإقبال على اللجان، مشددًا على أن "صوتكم أمانة وواجب وطني، ومشاركتكم دعم لمسيرة التنمية والبناء في القليوبية بالكامل".