أظهرت توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 7ر1 مليون برميل إلى 1ر445 مليون برميل.

وأشارت الوكالة إلى أن سبعة محللين يتوقعون إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع المخزون في حين يتوقع محلل واحد الإعلان عن ثبات المخزون دون تغيير.

من ناحيته قال روبرت ياوجر مدير إدارة العقود الآجلة في شركة ميزوهو سيكيوريتز أمريكا للوساطة إن الواردات الأمريكية من النفط الخام تأثرت بسبب بطء تعافي نشاط المصافي، في الوقت الذي أدى فيه انخفاض هامش السعر بين خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي وخام برنت وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق العالمية إلى انخفاض كميات النفط الخام الأمريكية المصدرة.

وبحسب تقديرات بلومبرج ارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية للمصافي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1ر91 نقطة. وارتفع مخزون البنزين بمقدار 6ر1 مليون برميل إلى 9ر238 مليون برميل، وارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 700 ألف برميل إلى 8ر125 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.