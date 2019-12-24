شهد عام 2019 تعرض إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدة مواقف محرجة، بعضها كان "دون قصد منها"، والبعض الآخر كان بسبب "أفعال غير لائقة".

ومع اقتراب بدء عام 2020، تستعرض "الشروق" -خلال هذا التقرير- أبرز المواقف التي تعرضت فيها إيفانكا ترامب إلى الإحراج على مدار عام 2019.

1- التدخل في محادثات القادة

خلال تواجد إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته في قمة مجموعة العشرين التي أقيمت في اليابان يوليو الماضي، حاولت التدخل في حديث دائر بين قادة دوليين، إلا أنهم تجاهلوا تواجدها وسط التقاط كاميرات الصحفيين هذا المشهد، الذي انتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلق الكثير على موقف إيفانكا بالسخرية.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فإن رد فعل الأمريكيين لم يتوقف عند التعليقات الساخرة على مستشارة ترامب، بل ركبوا صورها في أحداث تاريخية هامة، مثل تواجدها على القمر، وجلوسها بجانب القادة في مؤتمر بالطا، وأيضًا صورها في الحروب القديمة.

2- "فضيحة شاربي" تحرج إيفانكا

خلال التقلبات الجوية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، أعلنت إيفانكا ترامب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها تتطلع لزيارة ألاباما -إحدى الولايات المتضررة من إعصار "دوريان"- الأمر الذي عرضها لموجة من السخرية؛ لأن هذه الولاية لم تكن ضمن المناطق المتضررة من الإعصار، إلا أن والدها ترامب أخطأ حينما ضمها للأماكن المتضررة، وذلك وفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية.

وخطأ ترامب أطلق عليه "فضيحة شاربي"، وهو نوع القلم الذي أشار به ترامب على اسم الولاية حينما كان يسجل فيديو حول الأماكن التي سيمر عليها الإعصار ومن المحتمل أن يدمرها، إلا أن المكتب الوطني أكد أن هذه الولايات خارج نطاق الإعصار، وعلى الرغم من ذلك أعلنت إيفانكا زيارتها للتحقق من الأضرار.

وتداول الكثير من متابعي إيفانكا ترامب التغريدة الخاصة بها، مؤكدين أنها وقعت في خطأ والدها دون أن تدرك ذلك وهو "خطأ فادح".

3- حقيبة يد تحرج إيفانكا

كما تعرضت إيفانكا ترامب إلى موقف محرج آخر خلال 2019، بسبب حقيبة اليد التي ظهرت بها خلال زيارتها مصنع "لويس فيتون" الذي أطلقه ترامب في الولايات المتحدة.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لإيفانكا ترامب وهي تحمل حقيبة يد من ماركة "شانيل" بدلًا من العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" التي سيكون لها مصنع جديد في ولاية تكساس الأمريكية، وبعد دقائق من وصول إيفانكا اختفت الحقيبة وظهرت من دونها خلال مراسم الافتتاح بعد أن تداركت هي وزوجها جاريد كوشنر، الخطأ الذي وقعت به، ولكن لم يمنع ذلك سخرية الأمريكيين على ما حدث، وذلك وفقًا لما جاء في "ديلي ميل" البريطانية.

4- كتابة خاطئة على "تويتر"

وقعت إيفانكا في موقف محرج آخر، وهو كتابة اسم المملكة المتحدة بالخطأ؛ مما عرضها لموجة من السخرية من قبل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

والأمر الذي جعل رواد "تويتر" يسخرون من إيفانكا حينما اخطأت في كتابة المملكة المتحدة، هو أن ترامب وقع في الخطأ ذاته قبلها، وذلك وفقًا لموقع "الإندبندنت" البريطاني.

وبعد دقائق، عدلت إيفانكا التويتة التي تضمنت كلمة (United Kingdom) بدلًا من (United Kingston)، إلا أن الأوان قد فات بسبب انتشارها عبر "تويتر".

5- قميص عاري

أثناء حضورها جلسة للحريات الدينية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي عقد سبتمبر الماضي، ظهرت إيفانكا -التي تعتبر مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- بقميص أزرق لا يوجد أسفله شئ؛ مما جعل صدرها يبدو بارزًا للغاية، الأمر الذي انتقده عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ظهورها هذا يعد "غير لائق".

وسخرية رواد السوشيال ميديا لم تتوقف عند حد التعليق على مظهر إيفانكا، بل نشروا تغريدة سابقة لترامب وهو ينتقد سياسي أمريكي ظهر أمام الكونجرس بتيشرت أبرز حلمات صدره، وذلك وفقًا لـ"سي إن إن".

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