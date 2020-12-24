تعتبر إصابة المسؤولين البارزين بالوعكات الصحية حدثًا يثير الاهتمام عالميًا، لكن عام 2020 لم يكن الأوفر حظًا بالنسبة للكثيرين، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إصابة أكثر من 77 مليون شخص ووفاة 1.7 مليون آخرين حول العالم.

وبسبب الوعكات الصحية العادية والإصابة بـ«كوفيد-19»، اضطر بعض الرؤساء ورؤساء الحكومة إلى التوقف عن العمل لفترة؛ فمنهم من اضطرته الظروف للدخول إلى المستشفى، ومنهم من استطاع مباشرة العمل من المنزل بعض التعرض للحجر الصحي، وآخرين اضطرتهم الظروف الصحية للسفر إلى الخارج من أجل تلقي العلاج.

وفي السطور التالية ترصد «الشروق» أبرز المسؤولين الذين غيبتهم الوعكات الصحية عن العمل مؤقتًا خلال عام 2020

-الرئيس التونسي قيس سعيد

تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، مطلع شهر فبراير، لوعكة صحية نتيجة التهاب حاد في الحنجرة، وتعين عليه ملازمة الراحة التامة لمدة أربعة أيام.

وحسبما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية، فإن سعيد كلف الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، بتمثيله في القمة العادية 33 للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 9 و10 فبراير.

بتوصية من طبيبه المباشر يلازم رئيس الجمهورية قيس سعيد الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة 07 فيفري 2020... Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Friday, February 7, 2020

-رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

أعلنت الحكومة الأردنية، في الـ10 من شهر مارس الماضي، على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، تغيب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن اجتماع مجلس النواب؛ نظرًا لإصابته بمرض «الحزام الناري».

والحزام الناري مرض جلدي ناتج عن التهاب فيروسي شديد يصيب الجلد، يظهر على هيئة حبوب كثيرة مجمعة النطاق، ويشعر المصاب بها بألم شديد في المنطقة المصابة.

-رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الجمعة الموافق 27 مارس، ثبوت إصابته بفيروس كورونا، لكنه أكد مواصلة قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وقال جونسون في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2020

-رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

خلال اجتماع افتراضي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس «كوفيد-19»، قائلًا إنه خضع لفحص طبي وأعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستين، أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

-رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

خلال اجتماع افتراضي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس «كوفيد-19»، قائلًا إنه خضع لفحص طبي وأعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستيني نيكول باشينيانجاء إعلان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عن إصابة جماعية لعائلته بفيروس كورونا، من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حين قال: «لقد اجتزت فحص الكشف عن فيروس كورونا وللأسف تبين أنه إيجابي».

-رئيس كازخستان.. إصابة أول رئيس بكورونا

أعلن المتحدث باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي، إصابة رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، بـ«كوفيد-19»، ويعد الرئيس الكازاخستاني الأول من بين نظرائه عالميًا في الإصابة بالفيروس.

- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

رغم تقليله من أهمية كورونا منذ بدء انتشار الوباء، أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مطلع شهر يوليو عن إصابته بالفيروس، مشيرا إلى سعيه للعمل قدر الإمكان عبر تقنية الفيديو.

وقال الرئيس البالغ من العمر 65 عامًا، في مقابلة مع قنوات تليفزيونية عدة بعدما شعر بارتفاع حرارته: «تلقيت للتو النتيجة الإيجابية للفحص، بلغت حرارتي 38 درجة لكن رئتي نظيفتان».

-أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

أعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم السبت الموافق 18 يوليو لعام 2020، دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى لإجراء بعض الفحوص الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن أمير البلاد دخل المستشفى؛ لإجراء بعض الفحوص الطبية.

لكن أمير الكويت تُوفي يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر لعام 2020، في الولايات المتحدة حيث كان يخضع للعلاج، عن عمر يناهز 91 عامًا.

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وفي الـ20 من شهر يوليو الماضي، أعلن الديوان الملكي دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مستشفى في الرياض؛ لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة، ما أدى إلى تأجيل زيارة رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

-الرئيس السوري بشار الأسد

بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال كلمة كان يلقيها أمام أعضاء مجلس الشعب، توقف الرئيس السوري بشار الأسد لبضع دقائق عن الكلام، وبرّر توقفه عن إلقاء كلمته بانخفاض ضغطه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن «كلمة الرئيس تخللها توقف لبضع دقائق بسبب تعرضه لحالة هبوط خفيف في ضغط الدم، قبل أن يعود ليستأنف كلمته، بشكل طبيعي».

-رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي

وانضم رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، إلى قائمة الرؤساء المصابين بفيروس كورونا، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال المكتب الصحفي الحكومي في جواتيمالا، إن «جياماتي»، سوف يعزل نفسَه عن جميع الأنشطة العامة وستتم بالتالي جميع الاتصالات عن بعد.

-الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ولجأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للإعلان عن إصابته وزوجته ميلانا بـ«كوفيد-19».

وجاءت إصابة ترامب وزوجته بعد الإعلان عن إصابة هوب هيكس، إحدى أقرب مساعديه بالفيروس، وتم نقله من البيت الأبيض إلى المستشفى العسكري والتر ريد لتلقي العلاج.

-الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

قالت الرئاسة الجزائرية إن الجهاز الطبي نصح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام بداية من يوم السبت، الموافق 24 أكتوبر لعام 2020.

وخرج الرئيس الجزائري في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للإعلان عن بدئه طريق التعافي من فيروس كورونا، بعدما نُقِل إلى ألمانيا لتلقي الفحوصات الطبية المعمقة، بناء على توصيات أطبائه.

الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة. pic.twitter.com/gyLES1XgtL — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 13, 2020

-رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف

وأعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن نتيجة فحصه للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، موضحًا أنه سيبقى في المنزل لتلقي العلاج امتثالا لتوصيات فريقه الطبي.

-الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وجاءت نتيجة فحص الكشف عن الإصابة بـ«كوفيد - 19» للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إيجابية، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي في بيان، مؤكدًا أن «الرئيس يشعر أنه بخير وسيواصل ممارسة مهامه عن بعد أثناء عزل نفسه».

-الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين

نُقل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إلى مستشفى فيينا العام بعد سقوطه في المنزل وإصابته بإصابة مؤلمة في الحوض، لكنه غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي استمرت عدة أيام.

-الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر الرؤساء تعرضًا للإصابة بفيروس «كوفيد-19» في عام 2020 - حتى تاريخ كتابة هذا التقرير – بعدما أعلن قصر الإليزيه في بيان الإصابة يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون سيخضع للعزل لمدة سبعة أيام، ويواصل أنشطته عن بعد، فضلًا عن إلغائه كل نشاطاته الخارجية التي كانت مقررة بما في ذلك زيارته إلى لبنان.

-رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش

وبعد يوم واحد من إصابة الرئيس الفرنسي، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابته بفيروس كورونا.

ونشر «ماتوفيتش» على حسابه الرسمي في «فيسبوك» صورة تظهر نتيجة فحصه الإيجابية، وقدم اعتذاره إلى مواطني البلاد عن الأخطاء التي ارتكبها في تعامله مع الجائحة.