تعتبر إصابة المسؤولين البارزين بالوعكات الصحية حدثًا يثير الاهتمام عالميًا، لكن عام 2020 لم يكن الأوفر حظًا بالنسبة للكثيرين، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إصابة أكثر من 77 مليون شخص ووفاة 1.7 مليون آخرين حول العالم.

وبسبب الوعكات الصحية العادية والإصابة بـ«كوفيد-19»، اضطر بعض الرؤساء ورؤساء الحكومة إلى التوقف عن العمل لفترة؛ فمنهم من اضطرته الظروف للدخول إلى المستشفى، ومنهم من استطاع مباشرة العمل من المنزل بعض التعرض للحجر الصحي، وآخرين اضطرتهم الظروف الصحية للسفر إلى الخارج من أجل تلقي العلاج.

وفي السطور التالية ترصد «الشروق» أبرز المسؤولين الذين غيبتهم الوعكات الصحية عن العمل مؤقتًا خلال عام 2020

-الرئيس التونسي قيس سعيد

تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، مطلع شهر فبراير، لوعكة صحية نتيجة التهاب حاد في الحنجرة، وتعين عليه ملازمة الراحة التامة لمدة أربعة أيام.

وحسبما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية، فإن سعيد كلف الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، بتمثيله في القمة العادية 33 للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 9 و10 فبراير.

-رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

أعلنت الحكومة الأردنية، في الـ10 من شهر مارس الماضي، على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، تغيب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن اجتماع مجلس النواب؛ نظرًا لإصابته بمرض «الحزام الناري».

والحزام الناري مرض جلدي ناتج عن التهاب فيروسي شديد يصيب الجلد، يظهر على هيئة حبوب كثيرة مجمعة النطاق، ويشعر المصاب بها بألم شديد في المنطقة المصابة.

-رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الجمعة الموافق 27 مارس، ثبوت إصابته بفيروس كورونا، لكنه أكد مواصلة قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وقال جونسون في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri