تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، حيث ستُقام 4 مباريات، بالإضافة إلى إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الـ15من الدوري التركي.

وتقدم الشروق خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

أسوان × إنبي الساعة الثالثة إلا ربع عصرا على قناة ON Time Sports1

حرس الحدود × البنك الأهلي الساعة الخامسة مساءا على قناة ON Time Sports3

غزل المحلة × فاركو الساعة الخامسة مساءا على قناة ON Time Sports2

فيوتشر × طلائع الجيش الساعة الساعة السابعة مساءا على قناة ON Time Sports1

الدوري التركي

هاتاي سبور × جيرسونسبور الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا

قاسم باشا × سيفاس سبور الساعة الثالثة عصرا

طرابزون سبور × فنربخشة الساعة السادسة مساءا