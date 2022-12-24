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تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

محمد مجدي عبدالله
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 10:49 ص

تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، حيث ستُقام 4 مباريات، بالإضافة إلى إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الـ15من الدوري التركي.

وتقدم الشروق خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

أسوان × إنبي  الساعة الثالثة إلا ربع عصرا على قناة ON Time Sports1

حرس الحدود × البنك الأهلي  الساعة الخامسة مساءا على قناة ON Time Sports3

غزل المحلة × فاركو  الساعة الخامسة مساءا على قناة ON Time Sports2

فيوتشر × طلائع الجيش  الساعة الساعة السابعة مساءا على قناة ON Time Sports1

الدوري التركي

هاتاي سبور × جيرسونسبور  الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا

قاسم باشا × سيفاس سبور  الساعة الثالثة عصرا

طرابزون سبور × فنربخشة  الساعة السادسة مساءا


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