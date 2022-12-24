تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، حيث ستُقام 4 مباريات، بالإضافة إلى إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الـ15من الدوري التركي.
وتقدم الشروق خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:
الدوري الممتاز
أسوان × إنبي الساعة الثالثة إلا ربع عصرا على قناة ON Time Sports1
حرس الحدود × البنك الأهلي الساعة الخامسة مساءا على قناة ON Time Sports3
غزل المحلة × فاركو الساعة الخامسة مساءا على قناة ON Time Sports2
فيوتشر × طلائع الجيش الساعة الساعة السابعة مساءا على قناة ON Time Sports1
الدوري التركي
هاتاي سبور × جيرسونسبور الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا
قاسم باشا × سيفاس سبور الساعة الثالثة عصرا
طرابزون سبور × فنربخشة الساعة السادسة مساءا